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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كورونا والإرهاب على طاولة اجتماع «تحالف الأحزاب المصرية» غدا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:22 ص
كورونا
كورونا
حسين العمدة
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أعلن محمود نفادي، نائب رئيس حزب «إرادة جيل» والمتحدث الإعلامي لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، أنَّ التحالف سيعقد اجتماعًا، غدًا الأربعاء، لمناقشة دور الأحزاب في التصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومساندة الدولة المصرية ضد الإرهاب والتطرف، مضيفًا أنَّ الاجتماع سيكون برئاسة تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل» وأمين عام التحالف.

وأضاف «نفادي» لـ«الدستور» أن الاجتماع سيعقد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للتحالف، وهم: اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، الدكتور عقت السادات، رئيس حزب السادات، المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، الشيخ علي فريج، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين.

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