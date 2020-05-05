محافظ مطروح يتابع موسم حصاد القمح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، موسم حصاد القمح والتيسير على المزارعين مع توريد الأقماح لصومعة تخزين الغلال بقرية الشمامة بالحمام.وقال المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إنه تم تنفيذ يوم الحصاد للحقول الإرشادية لمحصولي الشعير والقمح بمدينة الحمام بحضور مدير الإرشاد الزراعي والشئون الزراعية بالمديرية والإدارة الزراعية بالحمام وعدد من مزارعي الحمام.وأشار إلى أن إنتاجية الفدان من القمح والشعير ارتفعت هذا العام عن العام الماضي خاصة بالزراعات المروية، حيث بلغت مساحة الشعير المزروع هذا الموسم 170 ألف فدان وبلغت مساحة القمح المنزرعة هذا العام 15،769 ألف فدان.وأكد أن الحقول الإرشادية هذا العام لمحصول الشعير بلغت 68 حقلًا إرشاديًا بمساحة 168 فدانًا على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى متابعة كميات التوريد للقمح حيث تم توريد 972 طن قمح إلى صومعتي الشمامة بالحمام والمصرية للصوامع، موضحًا أنه من المتوقع وصول حجم التوريد إلى 20 ألف طن من القمح هذا الموسم.