البابا فرنسيس يترأس قداسا للصلاة على ضحايا كورونا

ترأس قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الفاتيكان، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي في كابلة ببيت القديسة مرتا بالفاتيكان رفع خلاله الصلاة على نيّة الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا.وقال بابا الفاتيكان خلال كلمته: "نصلّي اليوم من أجل الذين ماتوا بسبب الوباء؛ ماتوا وحدهم وبدون حنان أحبائهم وكثيرون منهم لم يحظوا حتى بجنازة؛ ليقبلهم الرب ".وختم البابا فرنسيس عظته قائلا: "في جميع هذه المواقف تغيب الحريّة، وبدون حريّة لا يمكننا اتباع المسيح؛ أحيانًا قد تذهب الحرية أبعد من الحدود وقد يسقط المرء ويقع لكن الأسوأ هو في أن يسقط المرء قبل أن يبدأ السير نحو المسيح"، مضيفا: "لنطلب من الرب أن ينيرنا لكي نرى في داخلنا هذه الحريّة التي تقودنا نحو المسيح وتجعلنا نصبح من قطيعه".