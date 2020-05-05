وزير العدل ينقل محكمة سمسطا الجزئية ببنى سويف

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 2688 لسنة 2020، والخاص بنقل مقر محكمة سمسطا الجزئية بمحافظة بنى سويف، من مقرها الحالي إلى مقر آخر بشارع الجلاء بمركز سمسطا.ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على كتاب رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية في 12 أبريل الماضي وكتاب مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، تقرر نقل مقر محكمة سمسطا الجزئية إلى العقار الكائن بالقطعة (19،20)، تقسيم الحاج منصور من شارع الجلاء بمركز سمسطا ببنى سويف بدلا من المقر الحالي.وتضمن القرار أن تقوم الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذه، على أن يعمل بالقرار من يوم 2 مايو.