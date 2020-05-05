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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«فيه خلافات بينا».. شاب ينهى حياة «طليق أخته» بالإسماعيلية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:18 ص
جثة
جثة
مصطفى دياب
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أمرت نيابة الإسماعيلية بتشريح جثة شخص قتله طليق شقيقته، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى جامعة قناة السويس تفيد بوصول "س. ع. م"، (39 سنة- صاحب محل سمك) ومقيم في الكيلو 2 بدائرة مركز شرطة أبوصوير، مصاب بجرح أسفل الصدر، وجروح في الوجه، مما تسبب في وفاته أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال شقيقه "أ. ع"، (43 سنة)، وشهود العيان، اتهموا "م. ط. م"، (24 سنة)، شقيق طليقة المجني عليه، ومقيم في دائرة قسم ثاني، بالاعتداء على المجني عليه، بسلاح أبيض سكين أثناء وجوده في محله بسوق الجمعة، وأصابه بعدة طعنات في البطن والوجه، بسبب خلافات عائلية بينهما، ولاذ بالفرار.

وعلى الفور شكلت مديرية الإسماعيلية، فريقًا تمكن من ضبط المتهم، وأداة الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة قائلًا «في خلافات بينّا عشان طلاق أختي».

وجرى القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان.

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