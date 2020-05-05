إزالة 5475 متر تعديات بأرض اللاجون بالسويس 

نفذ حي فيصل بمحافظة السويس برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحي ومسؤولي الحي اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات والإشغالات للحفاظ على أملاك الدولة ومنع تعديات عليها.وأزالت الحملة عدد ٥ حالات تعدي على منافع عامة بمنطقة الحرفيين بحي فيصل بمشاركة قسم شرطة فيصل، كما نفذ حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس الحي ومشاركة الإدارات الهندسية والشرطة قرارات إزالة لعدد 21 حالة تعدي علي مساحة 5475 متر مربع بأرض اللاجون بحي الجناين، وتم اتخاذ الإجراءات كافة القانونية حيال المخالفين والمتعدين على أملاك الأرض.