توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على عمارات الحجر المنزلي في بورسعيد (صور)

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، توزيع كراتين وشنط مواد غذائية على سكان عمارات الحجر المنزلي بالمحافظة، ضمن الرعاية الكاملة التي توفرها الدولة لهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وأشارت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد - في تصريحات صحفية - إلى أنه جرى توزيع 100 كرتونة وشنطة مواد غذائية على عمارة حجر منزلي بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وعمارات الحجر في مدينة بورفؤاد.وأكدت أنه يجرى التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية من بينها بنك الطعام وهيئة قناة السويس، لتلبية كل الاحتياجات اليومية لسكان عمارات الحجر المنزلي.وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، قد أعلن أن الوزارة اتخذت قرارًا بعزل أُسر مُحددة في مناطق متفرقة بـ 8 محافطات، بعد اكتشاف إصابة عدد من قاطني هذه المناطق بفيروس كورونا، وهي محافظات: "بورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، ودمياط، وقنا، والبحر الأحمر".