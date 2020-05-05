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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

195 وفاة و3900 إصابة جديدة بكورونا في الهند

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:26 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 195 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بمقدار 3900 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 46 ألفًا و433 حالة، كما توفي 195 شخصًا، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 1568، لافتة إلى تعافي 2094 شخصًا مصابًا بالفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 ألفًا و726 حالة.

وكانت الهند سجلت أمس الإثنين 2553 إصابة جديدة بالفيروس، و2644 أمس الأول الأحد.

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