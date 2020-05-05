باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 21 ألفًا و501

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 21 ألفًا و501 حالة.وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الإخبارية الباكستانية بأنه قد تم أيضًا تسجيل 24 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقد تصدر إقليم البنجاب باقي الأقاليم من حيث عدد الإصابات بواقع 8103 حالات، ويليه إقليم السند بواقع 7882 حالة، وقد تعافى أكثر من 5782 شخصًا في البلاد حتى الآن.