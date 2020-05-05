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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«عوادم سيارات فولكسفاجن» تصل إلى المحكمة العليا الألمانية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:03 ص
فولكسفاجن
فولكسفاجن
وكالات
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بعد حوالي 5 أعوام من تفجر فضيحة تلاعب شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات بنتائج اختبارات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار)، تواجه فولكسفاجن مرحلة الجديدة في معاركها القضائية الطويلة بشأن هذه القضية مع نظر المحكمة العليا للإجراءات الإدارية في ألمانيا أول دعوى يقيمها أحد عملاء الشركة ضدها.

وأقام عميل من ولاية راينلاند-بالاتينات جنوب غرب ألمانيا الدعوى للمطالبة باسترداد كامل ثمن سيارة مستعملة اشتراها عام 2014 يبلغ حوالي 5ر31 ألف يورو (34454 دولار).

وسيمثل الحكم المنتظر من محكمة العدل الاتحادية العليا سابقة مهمة لمئات الآلاف الذين اشتروا سيارات مزودة ببرنامج معقد للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم فيها.

كانت إحدى المحاكم الإقليمية العليا فيمدينة كوبلينز قد أصدرت حكما بحق العميل في استعادة جزء من ثمن السيارة فقط وهو الحكم الذي استأنف عليه كل من العميل والشركة.

كانت مجموعة فولكسفاجن جروب قد وافقت مؤخرا على تعويض حوالي 235 ألف مالك سيارة في ألمانيا لتجنب أي دعوى قضائية.

وتعتزم المجموعة دفع ما يصل إلى 830 مليون يورو وفقا لاتفاق تم التوصل إليه عبر مفاوضات مع منظمة "في.زد.بي.في" لحماية المستهلك.

ولكن هناك عشرات الآلاف من العملاء يعتزمون مقاضاة فولكسفاجن بشكل منفرد، بعد أن اتضح في 2015 أنها استخدمت برنامج كمبيوتر معقد للتلاعب في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها.

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