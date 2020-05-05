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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: كاليفورنيا تبدأ تخفيف إجراءات العزل الجمعة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:01 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
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تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم غافن نيوسوم الإثنين.

وقال الحاكم الديمقراطي في مؤتمره الصحفي اليومي: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية"، مضيفا: "إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن".

وستحدد السلطات في كاليفورنيا الخميس الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

وفي حال "تم استيفاء هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة" فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الأسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط، بحسب نيوسوم.

كما يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا.

وأشار الحاكم نيوسوم، الذي يتعرض لضغط متزايد من أجل تخفيف العزل وإعادة تنشيط اقتصاد الولاية (الخامس في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي)، إلى أن بعض المناطق الريفية الأقل تأثرًا بوباء كوفيد-19، خاصة في الشمال، يمكنها الإسراع في إعادة الفتح.

لكن سيتعين على هذه المناطق أن تثبت لسلطات الولاية استجابتها لمعايير صحية معينة (أسرة المستشفيات، والاختبارات، إلخ).

وأشار نيوسوم إلى أن المرحلة التالية (إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والقاعات الرياضية والتجمعات الدينية،..) لن تبدأ قبل "أشهر".

وسجلت ولاية كاليفورنيا الإثنين حوالي 55 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 وأكثر من 2200 وفاة.

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