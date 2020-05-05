بدء امتحاني الأحياء والفلسفة لـ«تانية ثانوي» بمحافظات المرحلة الأولى

بدأ امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، منذ قليل، لطلاب الصف الثاني الثانوي، في محافظات الفترة الزمنية الأولى، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.