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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بخطوات بسيطة.. طريقة عمل «تارت التمر»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:38 ص
تارت التمر
تارت التمر
سلمى بدر
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يعتبر التمر من أفضل المصادر الغذائية التي يوجد بها جميع الفيتامينات والمعادن المختلفة اللازمة لجسم الإنسان، كما أنه مصدر جيد للطاقة والسكريات والألياف، ويحتوي على نسب عالية من السكريات الأحادية والثنائية الجلوكوز والفركتوز، والتي تمتص بسرعة عالية، خاصة إذا كانت المعدة خالية، كما هي الحال في الصيام.

وتقدم الدستور طريقة عمل "تارت التمر" خلال السطور التالية.

المكونات:
-نصف كوب من الزبدة الليّنة.
-كوب من الدقيق.
-صفار بيضة.
-رشة من الملح.
-ربع كوب من الماء الدافئ للعجن.

للحشوة:
-نصف كوب من الحليب.
-بيضة.
-كوبان من التمر المنزوع النواة.

طريقة التحضير:
-نضع في وعاء الملح، والدقيق، والزبدة، ونخلط بشكل جيّد إلى أن نحصل على ما يشبه الفتات.
-نخفق البيضة في وعاء آخر مع ربع كوب من الماء الدافئ.
-نُضيف المزيج إلى خليط الدقيق، ونحرّكهم بالخلاط الكهربائي أو بملعقة خشبيّة.
- نغطّي الوعاء ونُدخله بالثلاجة لحوالى الثلاثين دقيقة.
- نمد العجينة في صينية التارت ونحدث بعض الثقوب بداخلها ونخبزها لمدة عشر دقائق.

لتحضير الحشوة:
-نضع الحليب، والتمر، والفانيلا، والبيضة في الخلاط الكهربائيّ.
-نخلط بشكل جيد إلى أن تتجانس المكونات ونسكب المزيج فوق التارت.
-نخبز التارت إلى أن ينضج بشكل تام ونحمر العجينة إلى أن تتماسك الحشوة.

ويحتوي التمر على 10 معادن مختلفة أهمها: السيلينيوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم، والعناصر المعدنية والفيتامينات والألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليسترول الضار.

كما يفيد في حالات فقر الدم، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد، لذلك هو من المكملات الغذائية المثالية للأفراد الذين يعانون من فقر الدم، فضلا عن دوره في محاربة التعب والخمول.

وينظم التمر عملية الهضم، ويُساعد في الحفاظ على النشاط أثناء الـ "رجيم". وينظم نسبة السكر في الدم، وذلك عند تناول من 3 إلى 7 حبات منه ويعزز صحة الجهاز الهضمي ويحميه أثناء الرجيم.

فهذه الحبات الصغيرة تمد الجسم بالنشاط، بعد نهار طويل من الصيام، فسبع حبات متوسطة من التمر تحتوي على 315 سعرا حراريا.

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