وصول 327 مصريًا من العالقين بواشنطن إلى مرسى علم

وصلت صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار مرسى علم الدولي؛ طائرة المصريين العالقين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى متنها 327 مواطنًا، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم دخولهم فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحرالأحمر، أن مطار مرسى علم استقبل 327 مصريًا عالقًا بواشنطن بواقع 136 ذكر 129 أنثى 25 طفلًا 37 رضيعًا، مشيرًا إلى أنه تم فحصهم بمعرفة رجال الحجر الصحي وإدارة الطب الوقائي بالمطار، وتم سحب عينات منهم وجرى إرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.وأضاف وكيل وزارة الصحة، لـ"الدستور"، أنه فور وصول المصريين العالقين تم تعقيمهم وتطهير متعلقاتهم الشخصية وحقائبهم قبيل نقلهم إلى مقر فندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسى علم لقضاء مدة الحجر الصحي وهي 14 يومًا طبقًا لما أقرته وزارة الصحة والسكان.