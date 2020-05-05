اليمن يسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدتين بالفيروس في محافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 12 حالة.وقالت اللجنة، في بيان، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 12 حالة منذ تسجيل أول حالة في العاشر من أبريل الماضي.وأضافت اللجنة أن الحالتين الجديدتين تتلقيان الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.وأعربت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب والفقر وغياب الدولة الواحدة.