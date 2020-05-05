القضاء الألمانى يحكم فى مشروعية شراء «المركزى الأوروبى» للسندات.. اليوم

تصدر المحكمة العليا في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن مشروعية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بكثافة بهدف تعزيز اقتصادات منطقة اليورو، وما إذا كان هذا الإجراء يتفق مع الدستور الألماني.كان القضاة في المحكمة الدستورية العليا الألمانية قد أثاروا المخاوف في عام 2017 من أن يكون جزء من برنامج شراء السندات المعروف باسم "برنامج شراء سندات القطاع العام" يمكن أن ينطوي على التدخل في السياسة الاقتصادية وتمويل الحكومات، وهما عملان محظور على البنك المركزي الأوروبي القيام بهما.يذكر أنه تم استخدام برامج شراء السندات لشراء سندات بقيمة 6. 2 تريليون يورو تقريبًا (2.9 تريليون دولار) خلال الفترة من 2015 إلى 2018 من أجل تعزيز الاقتصاد، وبلغت قيمة مشتريات سندات القطاع العام حوالي 2.1 تريليون دولار من إجمالي مشتريات برامج شراء السندات ككل.وفي نوفمبر 2019 وبسبب تباطؤ اقتصادات منطقة اليورو أعاد البنك المركزي الأوروبي تفعيل برنامج شراء السندات ولكن بقيمة أقل بلغت نحو 20 مليار يورو شهريًا.ونظرًا لارتباط هذه الممارسات بقوانين الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا في ديسمبر 2018 يقضي بمشروعية قرار البنك المركزي الأوروبي شراء السندات رغم المخاوف التي أثارتها ألمانيا.ورغم ذلك عقدت المحكمة الدستورية العليا الألمانية جلسات استماع بشأن القضية في أواخر تموزيوليو 2019 حيث بدا أن القضاة الألمان غير مقتنعين بقرار المحكمة الأوروبية وهو ما يهدد بتنازع محتمل بين المحكمتين.