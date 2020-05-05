مسئول عراقى: الوضع الوبائى جراء كورونا خطر جدا

صرح جاسم الفلاحي، وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق، بأن معظم الإصابات بفيروس كورونا التي شهدتها البلاد مؤخرا ناتجة من التجمعات البشرية، وخاصة مراسم العزاء، وأن الوضع الوبائي في العراق سيئ وخطر جدا.وقال الفلاحي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن "معظم حالات الإصابات الأخيرة ناتجة من التجمعات البشرية في مراسم العزاء وهو دليل علي عدم وجود وعي كاف لدى المواطنين".وأضاف: "إلى الآن فان جائحة كورونا وباء على مستوى العالم وهذا الفيروس قوي وفعال وشديد العدوى وواسع الانتشار ومن السابق لأوانه أن تعلن أي دولة أنها في بداية انتصارها عليه".وحذر من أن "الوضع الوبائي في العراق خطر جدا ونحتاج في هذه المرحلة الخطيرة إلى تكاتف وتعاون الجميع".وقال المسئول العراقي: "إننا نشعر بالأسف الشديد لعدم وجود وعي مجتمعي كاف خصوصا في موضوع إقامة المآتم إذ أن أكثر الحالات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة تعود لتجمعات بشرية ناتجة عن مجالس العزاء وهذا وبالتأكيد واحد من الأسباب التي تؤدي الى زيادة الفيروس وتواجده في المجتمع وبالنتيجة زيادة أعداد الملامسين وان بقاء الحال هكذا يؤدي الى بقاء الفيروس فترة أطول في المجتمع".وأوضح أن "تخفيف إجراءات حظر التجوال الوقائي قد يفهم من البعض أن الوضع الوبائي جيد ولكننا نقول إن الوضع الوبائي في العراق سيئ ووزارة الصحة والبيئة وموظفيها تواصل العمل ليل نهار للحد من انتشار هذا الوباء لكن هذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة مثل باقي دول العالم".