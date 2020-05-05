رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عراقى: الوضع الوبائى جراء كورونا خطر جدا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
صرح جاسم الفلاحي، وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق، بأن معظم الإصابات بفيروس كورونا التي شهدتها البلاد مؤخرا ناتجة من التجمعات البشرية، وخاصة مراسم العزاء، وأن الوضع الوبائي في العراق سيئ وخطر جدا.

وقال الفلاحي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن "معظم حالات الإصابات الأخيرة ناتجة من التجمعات البشرية في مراسم العزاء وهو دليل علي عدم وجود وعي كاف لدى المواطنين".

وأضاف: "إلى الآن فان جائحة كورونا وباء على مستوى العالم وهذا الفيروس قوي وفعال وشديد العدوى وواسع الانتشار ومن السابق لأوانه أن تعلن أي دولة أنها في بداية انتصارها عليه".

وحذر من أن "الوضع الوبائي في العراق خطر جدا ونحتاج في هذه المرحلة الخطيرة إلى تكاتف وتعاون الجميع".

وقال المسئول العراقي: "إننا نشعر بالأسف الشديد لعدم وجود وعي مجتمعي كاف خصوصا في موضوع إقامة المآتم إذ أن أكثر الحالات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة تعود لتجمعات بشرية ناتجة عن مجالس العزاء وهذا وبالتأكيد واحد من الأسباب التي تؤدي الى زيادة الفيروس وتواجده في المجتمع وبالنتيجة زيادة أعداد الملامسين وان بقاء الحال هكذا يؤدي الى بقاء الفيروس فترة أطول في المجتمع".

وأوضح أن "تخفيف إجراءات حظر التجوال الوقائي قد يفهم من البعض أن الوضع الوبائي جيد ولكننا نقول إن الوضع الوبائي في العراق سيئ ووزارة الصحة والبيئة وموظفيها تواصل العمل ليل نهار للحد من انتشار هذا الوباء لكن هذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة مثل باقي دول العالم".

موضوعات متعلقة

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

الأتراك أنقذوه.. تفاصيل إحباط محاولة الانقلاب على «تميم»

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

طالبه بالاستقالة.. حقيقة هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

فى حوار سابق مع «الدستور».. أجرأ 5 تصريحات للشاعر الراحل يسرى العزب

بعد وفاته.. 10 محطات فى حياة الشاعر يسرى العزب

يسري العزب.. أسس أدباء مصر وأشهر قصائده "موت أمى"

وفاة الشاعر والناقد يسرى العزب بعد صراع مع المرض