فصل مخرج بالتليفزيون السودانى لبثه أذان المغرب قبل أوانه

أعلن المدير العام لهيئة الإذاعة والتليفزيون السودانية لقمان أحمد، فصل المخرج بتليفزيون السودان محمد داوود كودي، لتسببه ببث أذان المغرب قبل أوانه بـ10 دقائق، ما أدى لإفطار عدد كبير.وذكر لقمان، اليوم الثلاثاء، سبب الفصل وقال لقد ورد في قرار الفصل الموجه لداوود: "بناء على خطاب مدير الإدارة العامة للعمليات الفنية، الذي أكد فيه أنك قمت ببث الأذان قبل مواعيده خلال ورديتكم المسائية بتاريخ 24-4- 2020 مما عرض التليفزيون للانتقادات".واعتذرت إدارة التليفزيون السوداني في نشرة التليفزيون الرئيسية عن إذاعة أذان الإفطار قبل موعده، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب خطأ غير متعمد، ما أثار جدلًا كبيرًا وتسبب بارتباك في موعد الإفطار، خاصة مع إغلاق المساجد في البلاد بسبب جائحة كورونا.