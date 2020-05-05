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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تعتقل أمريكيَّين بتهمة محاولة «غزو البلاد» بحرًا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت أمريكيَّين حاولا مع مجموعة من "المرتزقة" غزو البلاد من البحر؛ للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان جوايدو، مشيرًا إلى أنّ إجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 15 شخصًا.

وقال "مادورو" مخاطبًا القيادة العليا للقوات المسلّحة إنّ السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أمريكيَّين يبلغان من العمر 34 عامًا و41 عامًا، عارضًا عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وكان المدّعي العام الفنزويلي اتّهم، في وقت سابق الإثنين، جوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتجنيد "مرتزقة" بقصد شنّ هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.

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