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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا بلا حالات إصابة جديدة بكورونا لليوم الثانى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:15 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت نيوزيلندا عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي اليوم
الثلاثاء، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن في وقت لاحق اليوم.

وشاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا اليوم الثلاثاء فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين واحدا بالمئة وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئا فشيئا بما في ذلك استئناف السفر
عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

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