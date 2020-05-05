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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

للمرة الثانية.. رفض دعوى تطعن فى إجراءات الإغلاق بنيوزيلندا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رفض القضاء النيوزيلندي، للمرة الثانية، دعوى تقدم بها رجلان لمقاضاة رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، بسبب الإغلاق المفروض في البلاد جراء فيروس كورونا.

وأشارت وسائل إعلامية محلية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن الرجلين يخططان لمواصلة الدعوى وتقديم استئناف لدى المحكمة العليا في البلاد.

وجاء في الدعوى أن استجابة نيوزيلندا لجائحة كوفيد ـ 19 قد عرضتهم لـ "احتجاز غير قانوني" وسبق أن تم رفض الدعوى في أبريل وقدم الرجلان طعنا على الحكم.

وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11مايو.

وقالت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، إن نيوزيلندا لم تسجل أي حالات جديدة بمرض كوفيد ـ 19 على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن ما مجموعه 1486 حالة إصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.

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