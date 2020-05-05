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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:47 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة، وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، مع نشاط للرياح ليلا.

وعلى السواحل الشمالية تكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة نهارا، مع طقس بارد ليلا مصاحب لرياح نشطة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

أما في جنوب البلاد ومناطق من سيناء تكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية من شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 16
الإسكندرية 22 17
طنطا 26 16
شبين الكوم 26 16
دمنهور 23 17
بلطيم 23 17
مطروح 19 16
السلوم 20 16
سيوة 25 19
بورسعيد 23 17
دمياط 23 17
الزقازيق 26 16
الإسماعيلية 27 17
السويس 26 17
العريش 22 16
رفح 22 16
رأس سدر 24 18
نخل 25 16
نويبع 30 22
طابا 30 20
كاترين 20 14
الطور 27 20
شرم الشيخ 32 24
الغردقة 33 23
مرسى علم 32 24
الفيوم 29 17
بنى سويف 30 18
المنيا 30 17
أسيوط 31 18
سوهاج 31 19
قنا 33 23
الأقصر 36 24
أسوان 37 25
أبو سمبل 37 24
الوادي الجديد 36 24
شلاتين 31 24
أبو رماد 33 25
حلايب 29 26
رأس حدربة 29 26

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