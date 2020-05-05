الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة، وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، مع نشاط للرياح ليلا.وعلى السواحل الشمالية تكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة نهارا، مع طقس بارد ليلا مصاحب لرياح نشطة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة.أما في جنوب البلاد ومناطق من سيناء تكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا.ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية من شمالية غربية إلى جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 16الإسكندرية 22 17طنطا 26 16شبين الكوم 26 16دمنهور 23 17بلطيم 23 17مطروح 19 16السلوم 20 16سيوة 25 19بورسعيد 23 17دمياط 23 17الزقازيق 26 16الإسماعيلية 27 17السويس 26 17العريش 22 16رفح 22 16رأس سدر 24 18نخل 25 16نويبع 30 22طابا 30 20كاترين 20 14الطور 27 20شرم الشيخ 32 24الغردقة 33 23مرسى علم 32 24الفيوم 29 17بنى سويف 30 18المنيا 30 17أسيوط 31 18سوهاج 31 19قنا 33 23الأقصر 36 24أسوان 37 25أبو سمبل 37 24الوادي الجديد 36 24شلاتين 31 24أبو رماد 33 25حلايب 29 26رأس حدربة 29 26