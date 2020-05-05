685 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685 إلى 163860 إصابة.وأضافت أن عدد وفيات الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 139 إلى 6831.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.