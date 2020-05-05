وزير الأوقاف: إجرام الجماعات الإرهابية المتطرفة خيانة للدين

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن إجرام الجماعات الإرهابية المتطرفة وعناصرها الضالة إنما هو خيانة لدين الله عز وجل، مضيفًا: "لو استفرغ أعداء الإسلام ما في جعابهم من السهام لينالوا من ديننا السمح ما بلغوا معشار ما شوهته الجماعات المتطرفة وعناصرها المتاجرة بدين الله عز وجل من صفحته النقية".وتساءل وزير الأوقاف - في تصريح اليوم - "في أي مدرسة تعلم هؤلاء تلك الخيانة والبذاءة؟ وفي أي أسر نشأوا؟ وأي دين هذا الذي يستقون منه تلك البذاءات؟.. لا شك أنه لا يمكن أن تكون دائرة الأديان السماوية أو أي منها سبيلًا لذلك، ولا حتى الوطنية أو الإنسانية يمكن أن تسمح به"، مضيفا: "وأيّ صيام يصومه هؤلاء؟ وأي صلاة يصلون؟ وأي قرآن يقرأون؟ وإلى أي قبلة يتوجهون؟".وتابع وزير الأوقاف: "لا شك أن خطأ ما يجب أن يُستدرك، وعملا كبيرا يجب أن نقوم به، وجهدًا كبيرًا يجب أن نبذله لندرك من لم يُختطف قبل أن يُختطف؟.. ونقلِّم أظافر من يَخْتَطِف أو يحاول أن يخْتَطِف نشئنا أو شبابنا أو أحدا من مجتمعنا، وهذا هو جهاد المفكرين والعلماء والكتاب وواجب الوقت عليهم"، مؤكدًا أن الجهاد الحقيقي إنما هو في ردعهم وكف شرهم عن الخلق.