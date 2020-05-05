بعد وفاته.. 10 محطات فى حياة الشاعر يسرى العزب

توفي منذ قليل، الشاعر والناقد الدكتور يسري العزب، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يرقد، خلال الفترة الأخيرة، بغرفة العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي بالمعادي.وخلال السطور التالية، تستعرض "الدستور" 10 محطات في حياة الشاعر الراحل:1- ولد العزب في عام 1947 بقرية ديمشلت، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.2- نشأ في أسرة أدبية تكتب الشعر، والده هو الشاعر الكلاسيكي محمود أحمد العزب الذي كان يكتب الشعر الفصيح، وعمه هو الشاعر الدكتور محمد أحمد العزب من رواد شعر التفعيلة وعميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.3- اتجه إلى الشعر الشعبي والأزجال والأغاني، لرغبته في التميز عن والده وعمه.4- حصل العزب على الشهادة الإعدادية الأزهرية عام 1962، فالثانوية العامة سنة 1964.5- تخرج في كلية الحقوق عام 1969، ومن كلية الآداب عام 1975 بامتياز مع مرتبة الشرف.6- نال درجة الماجستير بامتياز عام 1981، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985.7- كتب مسرحيات شعرية عديدة وأخرجها، منها "تغريبة عبرازق الهلالي" أي: (عبدالرازق)، ومسرحية "الوعد سعد" و"نخلتين في العلالي" و"ريحة النعناع".8- أسس مؤتمر أدباء مصر الذي بدأ في المنيا عام 1984، وكان أمينه العام في دورتيه الأولى والثانية.9- وكان عضوًا بمجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب.10- كتب الشعر والشعر الشعبي، وعمل كأستاذ للأدب العربي بكلية الآداب جامعة بنها، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية نقدًا وشعرًا، وذلك من خلال ندوة الفجر التى كانت تعقد مساء كل جمعة بنادي المعلمين شارع البحر الأعظم بالجيزة، أو من خلال ندوة جمعية دار الأدباء التي تعقد مساء الأربعاء من كل أسبوع في ٤٤ شارع القصر العيني مقابل مجلس الشورى بالقاهرة.