فى حوار سابق مع «الدستور».. أجرأ 5 تصريحات للشاعر الراحل يسرى العزب

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الشاعر الكبير والناقد يسري العزب، مؤسس مؤتمر أدباء مصر وأمينه لدورتين متتاليتين، عن عمر 74 عامًا بعد صراع مع المرض، نُقل على إثره إلى مستشفى السلام الدولي بالمعادي.كان لـ"العزب" آراء مختلفة عن أبناء جيله، حيث يرى أن الشعر المصري يمر بمرحلة اضمحلال، في ظل تفشي ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي، كما يوضح أسباب هبوط الغناء الشعبي.ليس لدينا 100 شاعر حقيقيوفي حوار سابق، أجرته معه "الدستور"، قال "العزب" إن عدد مصر تجاوز الـ100 مليون نسمة، ولو أنه في كل مليون شاعر واحد لوجدنا في مصر 100 شاعر حقيقي، وهذا غير موجود، مضيفًا: "وأقول لعن الله الفيسبوك إذ جعل عندنا الكثير من المتشاعرين الذين لا يعرفون غالبًا قواعد الشعر وأصوله، فالشعر صعبٌ طويل سُلَّمه".الشعر في مرحلة اضمحلالوتابع "العزب": "نحن في مرحلة تراجع واضمحلال، ومن الطبيعي جدًا أن تتوارى القامات الكبرى في كل المجالات بما في ذلك الشعر المغنى، ومجتمعنا المصري ليس جانيًا ولكنه بالأصح هو المجني عليه، فلو قمنا باستقراء فترة مبارك لوجدنا أنه نجح بالفعل ولكن أي نجاح، إنه النجاح في تجريف الحياة المصرية ودفن منابع الإبداع والابتكار وتجهيل المجتمع وإفساد كل شيء".وعرَّف العزب الشعر من وجهة نظره أنه كل ما يُكتَب محملًا بالموسيقى فصيحًا كان أو عاميًا، وعلى ذلك فأنا أعتبر الزجل واحدًا من ضروب الشعر وهو بالتحديد شعر العامية الكلاسيكي.أسباب هبوط الغناء الشعبيوأضاف: "من يعرفني يدرك جيدًا أنني أكرس وقتي باستمرار للبحث في قضايا شعر العامية وعالم الأغنية، وتقديم الموهوبين من أصحاب الإبداع، وهداني البحث عن أسباب هبوط الغناء الشعبي إلى معاينة الواقع السياسي والاجتماعي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لأجد أن تهافت الأوضاع الاقتصادية المنعكس على حياة المواطنين وما تفرضه أخلاقيات الفقر والزحام مع سوء الإدارة الحكومية، مصحوبًا بالاستبداد السياسي وتراجع التعليم، كل ذلك أدى في النهاية إلى تراجع الوعي والثقافة لدى الناس، خاصة أنها لم تجد الاهتمام الكافي، فانحدار الواقع المجتمعي بشكل عام أدى إلى انحدار الأغنية الشعبية".رأيه في ثورة 30 يونيووعن ثورة 30 يونيو، قال الدكتور العزب: "إن مصر صححت مسيرتها الثورية منذ اليوم الأخير من يونيو بعد أن افتضح أمر الخونة إخوان إبليس".نظرة تفاؤلوعن واقع الثقافة وكيف سيكون بعد الثورة، قال: "إن الثقافة المصرية سوف تستأنف مسيرتها في التنوير من أجل الاستمرار في تغيير الواقع إلى الأجمل لتحقيق أهداف الثورة"، منوهًا بأن الإبداع الفني والأدبي سيدخل مرحلة جديدة يتطور خلالها شكلًا ومضمونًا.ورأى العزب أن مصر على أعتاب نهضة عظيمة، مشيرًا إلى أن هناك مرحلة ثقافية جديدة ستكون أروع من كل ما سبق.وتابع: "فقد حدث في الواقع المصري أهم ثورة شعبية في تاريخها بل في تاريخ العالم ستخرج هذه الثقافة متجلية في أحاديث شعبنا الذي أصبح سياسيًا بامتياز، وأتوقع حدوث تغيير ناهض في كل الأجهزة الثقافية بمصر، الثقافة الجماهيرية، المجلس الأعلى للثقافة، هيئة الكتاب، دار الكتب، المسرح، السينما، والفنون الشعبية والتشكيلية والغنائية، والأوبرا، الباليه، والموسيقى، وكل ما هو إبداع ثقافي"، مؤكدًا "أننا على أعتاب نهضة حقيقية".