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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة وزير العمل النيجري بفيروس كورونا المستجدّ

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت الحكومة النيجرية أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي الأحد عن 55 عامًا من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال التلفزيون الرسمي "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن عن وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي، حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة.

وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بن عمر في رسالته إنّ "كوفيد-19 حقيقة وليس وهمًا، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".

وكان رئيس النيجر محمد يوسفو نعى الوزير الراحل. وقال "ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر"تقدّم الرئيس مشيّعي الوزير الراحل.

وأعلنت النيجر مساء الإثنين إصابة 755 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 37 شخصًا.

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