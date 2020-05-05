وفاة الشاعر والناقد يسرى العزب بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الشاعر والناقد الدكتور يسري العزب، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يرقد إثر وعكة صحية شديدة بغرفة العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي بالمعادي.وكتب الشاعر عبد الرحيم طايع، عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صديقنا الشاعر والناقد الدكتور يسري العزب في ذمة الله تعالى (دعواتكم له بالرحمة).. إنا لله وإنا إليه راجعون".جدير بالذكر أن الدكتور يسري العزب عمل أستاذا متفرغا بقسم اللغة العربية بآداب بنها، وله العديد من الدواوين الشعرية والكتب النقدية.