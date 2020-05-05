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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تعلن فتح باب التقدم لـ«مبدعون أون لاين»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:03 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، فتح باب التقدم في مسابقة «مبدعون أون لاين» الأدبية، وتستمر في تلقى الأعمال حتى 31 مايو الجاري عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للشئون الثقافية، مرفقا بها استمارة المسابقة بعد استيفاء كافة بياناتها.

وتأتي تلك المسابقة في إطار مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»،
بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، ضمن خطتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومجالات المسابقة هي: (القصة القصيرة - تأليف الشعر"الفصحى - العامية" - المقال الأدبى)، وتنقسم إلى ثلاث فئات: الأولى من سن 8 سنوات حتى سن 13، الثانية من 14 حتى 18 سنة، والثالثة هي فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنقسم إلى مستويين: الأول من سن 15 حتى 25 عاما، والثانى من سن 26 حتى 40 عاما.

وتتضمن شروط المسابقة:
- لا يجوز للمتسابق الاشتراك فى أكثر من مجال من مجالات المسابقة.
- ألا يكون المتسابق قد تقدم بذات العمل أو فاز عنه بجائزة من أى جهة أخرى.
- أن تكون الأعمال الأدبية المشاركة فى المسابقة مرتبطة بالواقع المصرى وقضاياه.
- أن يخلو العمل الأدبى من الألفاظ الجارحة أو كل ما يخالف الذوق العام.
- أن تكتب القصة القصيرة أو المقال الأدبى باللغة العربية الفصحى.
- يتقدم المتسابق بعمل واحد فقط من المجالات الأدبية.
- يدون المتسابق بياناته الشخصية موضحا الآتى: (الاسم السن).

وتبلغ قيمة الجوائز كالتالي: الأولى فى كل مجال 1000 جنيه، الثانية فى كل مجال 750 جنيها، أما الثالثة فى كل مجال 500 جنيه.

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