1015 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة، وفاة 1015 شخصًا من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفعت إلى 68 ألفًا و689 مصابًا بالفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.