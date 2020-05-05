إطلاق سراح زعيمة المعارضة فى بيرو بعد احتجازها ثلاثة أشهر

أطلقت السلطات في بيرو، سراح زعيمة المعارضة المنتمية للتيار اليميني، كيكو فوجيموري، بعد احتجازها لمدة ثلاثة أشهر.وأمرت المحكمة بإطلاق سلاح فوجيموري شريطة أن تمثل أمام السلطات مرة كل شهر وأن تدفع كفالة بقيمة 70 ألف سول (20 ألف دولار)، وألا تغادر مقر إقامتها.كما تم منع زعيمة المعارضة أيضًا من التواصل مع الشهود أو متهمين آخرين، حسبما ذكرت المحكمة يوم الخميس.وقالت فوجيموري عقب عودتها، إنها ستخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وستنتظر النتيجة قبل أن تجتمع مع بناتها.ويجري التحقيق مع زعيمة المعارضة، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، بتهمة غسل الأموال وعرقلة سير العدالة.وكانت فوجيموري قضت بالفعل أكثر من عام في الحجز حتى نوفمبر الماضي.