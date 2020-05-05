الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بـ«كورونا»

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، في الرابع من مايو، انخفاضا من ثلاث إصابات في اليوم السابق، وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.وسُجلت أيضا 15 حالة إصابة بدون أعراض في الرابع من مايو، ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 82881، ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4633.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.