«الناشرين المصريين» يعلن اقتراب موعد التسجيل لمعرض الشارقة الدولى للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، اقتراب الموعد النهائي للتسجيل لمعرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل.وقال الاتحاد في بيان له: «السادة الأفاضل الناشرين المصريين نفيدكم علمًا بأن اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب تفيد باقتراب الموعد النهائي للتسجيل في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والثلاثون للعام 2020م، وذلك بتاريخ 31-7-2020».وتابع: «وتؤكد اللجنة أن كل من يرغب بالمشاركة عليه الإسراع بالتسجيل، عن طريق تعبئة الاستمارة في الموقع الإلكتروني بعد الدخول إلى الحساب الشخصي www.sibf.com».وكانت هيئة الشارقة للكتاب قد أعلنت انطلاق فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 31 أكتوبر المقبل وتتواصل حتى 10 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من أبرز الكتاب، الأدباء، والفنانين العرب والأجانب الذين يقدمون على مدار 11 يومًا مجموعة متنوعة من الندوات الأدبية والثقافية والأمسيات الشعرية.ويشارك في المعرض أكثر من 1000 ناشر من مختلف بلدان العالم، يقدمون جديد إصداراتهم الإبداعية والمعرفية والأكاديمية في مختلف اللغات العالمية، كما يقدم نخبة من المتخصصين في الفنون الترفيهية والتعليمية سلسلة من ورش العمل والفعاليات العلمية والتثقيفية للأطفال.