رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل جندى فى القوة الفرنسية بمالى خلال عملية ضد مسلحين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:34 ص
مقتل جندى
مقتل جندى
أ ش أ
طباعة
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن جنديًا من الفيلق الأجنبي في قوة برخان العاملة في مالي قتل في الميدان خلال عملية ضد مجموعات مسلحة.

وأوضحت الرئاسة، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، أن القتيل ينتمي إلى كتيبة الخيالة الأولى، وهي نفس الكتيبة التي ينتمي إليها جندي توفي الجمعة متأثرًا بجروح أصيب بها في 23 أبريل من جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليته، ليرتفع عدد العسكريين الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ 2013 إلى 43 فردًا، بحسب تعداد أجري استنادًا إلى أرقام نشرتها هيئة الأركان.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعف الجيش الفرنسي عملياته في منطقة الساحل، بين النيجر ومالي، مؤكدًا "تحييد" عشرات الإرهابيين منذ بداية السنة.

موضوعات متعلقة

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

طالبه بالاستقالة.. حقيقة هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

يسري العزب.. أسس أدباء مصر وأشهر قصائده "موت أمى"

وفاة الشاعر والناقد يسرى العزب بعد صراع مع المرض

قصور الثقافة تعلن فتح باب التقدم لـ«مبدعون أون لاين»

«الناشرين المصريين» يعلن اقتراب موعد التسجيل لمعرض الشارقة الدولى للكتاب