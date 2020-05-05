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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: تسجيل 1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:08 ص
جريدة الدستور
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سجلت المكسيك 117 حالة وفاة و1434 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن مسؤول في وزارة الصحة قوله، إن العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد، ارتفع إلى 24905 حالات و2271 حالة وفاة.

وأعلنت المكسيك عن حالة طوارئ صحية وطنية في مارس، داعية مواطنيها للتباعد الاجتماعي مع تعليق المدارس وكل الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، وستظل الإجراءات سارية حتى 30 مايو.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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