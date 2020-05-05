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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تطرح عددًا نادرًا من مجلة الفنون الشعبية إلكترونيًا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:40 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، طرح عدد نادر من مجلة الفنون الشعبية عن رمضان (ديسمبر ١٩٦٩)، أونلاين، عبر بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، للاطلاع والتحميل المجاني من الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.

وخلال ذلك العدد، يمكن التعرف على حكايات وقصص فوانيس رمضان وأشكالها "الفانوس الدبابة - الفانوس الطيارة - الفانوس المركب - الفانوس النجمة - الفانوس المربع وغيرهم".

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بهدف بث المواد الثقافية والفنية، التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة، على قنواتها بـ"يوتيوب" وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

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