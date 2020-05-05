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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الروائى محمود عوض: طعم القراءة تغير فى زمن كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:38 ص
الروائي محمود عوض
الروائي محمود عوض عبد العال
ايهاب مصطفى
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قال الروائي الكبير محمود عوض عبد العال عن كيف يقضي فترة عزلة «كورونا»: «العالم بكل عنفوانه شعر بأن قيادة نفسه لنفسه لم تعد ملكه ولا فى قدرته، وكأنه يسير مجبرًا إلى صندوقه الخشبى لو وجده، والتخطيط للمستقبل للناس نساه في ورقة تحت الوسادة التي لا تنام، قيامة العالم، هبطت على النفس الإنسانية عمومًا من أشهر مجهول مر على كل العصور».

وأضاف عبد العال: «أشعر من هذا الحظر أن الفن والأدب يستغيثان من صلب ظلام قيد السكون، طعم القراءة والكتابة تغير، كأن الحياة الثقافية فقدت نفسها، وهي أهم متعة في هذه الدنيا، كان نصيبنا الضاغط أن نقضي أكثر الوقت مع الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم، وقصص الأنبياء وصرخاتهم مع أقوامهم، نفعل هذا دفاعًا عن هيستريا سجن القلق الاختياري، في نفس الوقت لتنمية بدائل مرنة للتنفس بهدوء، خصوصًا على التوترات داخل كل الأسرة وما أصابنا من أوجاع الركبتين داخل أمتار محدودة».

ويتابع عبد العال: «وبحثت في مكتبتي عن نصوص روائية تصلح استشرافًا للزمن القادم والواقعي فوجدت نصوصًا عربية رائعة منها رواية"الاقلاع عكس الزمن" للكاتبة اللبنانية املى نصر الله، ورواية "اللاز" للأديب الجزائري الطاهر وطار الذي يرى في الكتابة انتحارًا، فهي تعلم نزيلها كيف يدفع دون أن يقبض وكيف يعيش خائفًا وكيف يجوع وكيف يسكن العزلة وعدد آخر لم أتمم القراءة التي زهدتها، نحن نعيش داخل الكهف الكوروني، وجبة من الرعب حافلة بالأساطيرالمتوهمة، لتكتمل الصورة ولاحدود لهم زمانيًا ولا مكانيًا».

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