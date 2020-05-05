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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:16 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول وهو يهاجم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويطالبه بالاستقالة.

وقال «أديب» خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «في وسط المعركة الصحية والاقتصادية يتعمد البعض إثارة الفتن، ويقلبوا الناس على بعض، ونخرج عن سياقنا، هذا الفيديو الذي يتم تداوله الآن كان من 5 سنوات، وتم فبركته، ووضعه على شاشة إم بي سي مصر بلا حركة».

وأردف: «كان من 5 سنوات في سياق تاريخي أسود، العمليات الإرهابية شديدة وكنا في حالة عصبية وتوتر، كان 2015، أرجوكم متخلوش الناس تاخدنا في حتت تانية، انتبهوا للي قدامنا، الفيديو قديم جدًا وله سياق تاريخي قديم».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشن من خلاله الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على شيخ الأزهر، مطالبًا إياه بالتنحي بسبب تقاعسه عن دوره في تجديد الخطاب الديني.شاهد

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