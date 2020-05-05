رئيس صيدليات 19011 يحذر من ماسكات مجهولة المصدر

قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارا مجموعة صيدليات 19011، إن المجموعة منذ شهر ونصف تتواصل مع الأطباء في مستشفيات العزل والحميات، وتحاول مدهم بقدر الإمكان بالماسكات والكلافزات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «قدرنا نوصل لـ30 مستشفى، ونقوم بتوفير شنطة لكل كادر طبي تحتوي على قفازات وماسكات وكحول».وأردف:«نحاول نحصر عدد الأطباء ولأطقم الطبية في المستشفيات، وصلنا لـ30 مستشفى، نحاول نوفر هذه الأدوات بصعوبة؛ لأن فيه مصادر مشكوك فيه»، مشيرًا إلى أن الماسكات ليست متوفرة بالشكل المطلوب.