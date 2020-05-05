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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد زاهر: سعيد بكراهية الناس لدورى فى «البرنس» (فيديو)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:14 ص
أحمد زاهر
أحمد زاهر
رباب الأهواني
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تحدث الفنان أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "البرنس" وردود الأفعال على مواقع التوال الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شخصية "فتحي" التي يؤديها في المسلسل تختلف عن كل الشخصيات التي قام بتمثيلها من قبل.

وقال "زاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الإثنين، إنه تقمص الدور وتعايش معه من خلال استرجاع كل خبراته الحياتية لتوظيفها في المسلسل.

وأكد أن مسلسل "البرنس" يمثل ملحمة ومباراة في التمثيل بين جميع الممثلين المشاركين في العمل والذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.

كما أعرب أحمد زاهر عن سعادته باقتباس الجمهور لجُمل من حواراته بالمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكراهيتهم لشخصيته في المسلسل لما تحمله من شر، في إشارة منه إلى نجاحه في تجسيد الشخصية.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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