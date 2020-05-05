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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بدير يسجل موقف بطولى بعد وقوعه ضحية لمقلب فيفى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:01 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
سناء إسماعيل
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سجل الفنان أحمد بدير موقف بطولي بعد وقوعه ضحية لبرنامج "خلي بالك من فيفي"، والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وخلال فقرة مس الجن التي تمثلها خادمة فيفي عبده، قام بمساعدتها ولم يخش منها، كما ساعد خادم أخر اشتعلت النيران في ذراعه وقام بإطفائها ببطانية.

ولم تفارق الكوميديا الفنان أحمد بدير خاصة بعدما قالت خادمة فيفي إن الكلب لديه امتحان غدًا وظل يرددها طوال الحلقة.

وكان أحمد بدير قد هاجم اليوم الذي قرر فيه التصوير مع فيفي عبده، مؤكدا أنه لن يكرر هذه التجربة مرة أخرى.

يشار إلى أن ضيف الحلقة الماضية من البرنامج الفنان الشعبي محمود الليثي.

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