تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

ينشر لكم «الدستور» روابط تحميل قوالب البحث الرسمية التى اعلنت وزارة التربية والتعليم عنها لجميع الصفوف التعليمية.

ومن خلال المقال التالي سوف تجد روابط القوالب المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للابحاث الخاصة بطلاب الرمحلة الابتدائية والاعدادية والتي سوف يكتب فيها الطالب بحثه التعليمي في جميع المراحل وهي جاهزة للتحميل وبصيغة word.

روابط تحميل قوالب البحث للمراحل الابتدائية

القوالب البحثية الخاصة بالصف الثالث الابتدائي

تحميل قالب المشروع الأول عن السياحة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الثاني عن الطاقة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الثالث عن الصحة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الرابع عن الماء اضغط هنا

القوالب البحثية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي

تحميل قالب المشروع الأول عن السياحة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الثانى عن الطاقة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الثالث عن الصحة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الرابع عن الماء اضغط هنا

قوالب البحث الخاصة بالصف الخامس الإبتدائى

تحميل قالب المشروع الأول عن السياحة اضعط هنا

تحميل قالب المشروع الثاني عن الطاقة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الثالث عن الصحة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الرابع عن الماء اضغط هنا

قوالب البحث الخاصة بالصف السادس الإبتدائى

تحميل قالب المشروع الأول عن السياحة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الثاني عن الطاقة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الثالث عن الصحة اضغط هنا

تحميل قالب المشروع الرابع عن الماء اضغط هنا

ثانياً تحميل القوالب البحثية للمراحل الإعدادية

قوالب البحث الخاصة بالصف الأول الإعدادي

تحميل القالب الاول عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية اضغط هنا

تحميل القالب الثانى عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي اضغط هنا

تحميل القالب الثالث عن البيئة اضغط هنا

قوالب البحث الخاصة بالصف الثاني الإعدادي

تحميل القالب الأول عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية اضغط هنا

تحميل القالب الثانى عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي اضغط هنا

تحميل القالب الثالث عن البيئة اضغط هنا

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وفى وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.