فنزويلا تعلن القبض على ثمانية من «المرتزقة» قبالة سواحلها

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال ثمانية من "المرتزقة" على صلة بـ "أعمال إرهابية"، قبالة سواحل البلاد.واحتجز صيادون الأشخاص الثمانية عندما كانوا يبحرون على متن قارب تجاه منطقة تشواو في ولاية أراجوا، بشمالي البلاد، حسب صحيفة "إل ناسيونال".ونشر حاكم أراجوا، رودولفو ماركو توريس، صورا للرجال مستلقين على الأرض وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، وقال إن لديهم "صلات بأعمال إرهابية ضد فنزويلا".وأكد النائب العام، طارق وليام صعب، وصول "مجموعة المرتزقة" على متن قارب، وقال إنه تم اعتقالهم.وأكدت الحكومة أن ثمانية أشخاص قتلوا واعتُقل اثنان بعد محاولة تسلل مزعومة من جانب "مرتزقة إرهابيين" قبالة سواحل فنزويلا، وزعمت كاراكاس أن الولايات المتحدة وكولومبيا وراء الهجوم.وقال قائد قيادة العمليات الاستراتيجية بالجيش، ريميجيو كيبالوس، عبر التلفزيون الرسمي إنه تمت تعبئة أكثر من 25 ألف جندي حاليا لحماية البلاد من "المرتزقة.. والتهديدات الاخرى".وتواجه فنزويلا، الغنية بالنفط، أزمة اقتصادية طاحنة، دفعت ملايين من مواطنيها إلى الفرار للخارج.واندلع صراع على السلطة منذ أكثر من عام بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي لم يتمكن من الإطاحة من مادورو المدعوم من الجيش.