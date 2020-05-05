طالبه بالاستقالة.. حقيقة هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

تصدر الإعلامي عمرو أديب، وشيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، الأسماء الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل وعبر منصات السيوشيال ميديا، بسبب حالة الجدل المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو يهاجم فيه عمرو أديب شيخ الأزهر.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشن من خلاله الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على شيخ الأزهر، مطالبا إياه بالتنحي بسبب تقاعسه عن دوره في تجديد الخطاب الديني.وقال عمرو أديب في مقطع الفيديو، موجهًا حديثه لشيخ الأزهر: «استقيلوا يرحمكم الله، هنموت بسبب ضعفك وسلبيتكم».هذا الفيديو أثار حالة من الجدل حول هذا الهجوم، لكن بعد البحث تبين أن فيديو شيخ الأزهر وعمرو أديب كان منذ عام 2015، خلال برنامج الأخير «القاهرة اليوم» بقناة «اليوم»، لكن «أديب» يقدم حاليًا برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على شاشة «أم بي سي مصر».يذكر أن شيخ الأزهر يذاع له حاليًا برنامج «الإمام الطيب» ويعرض على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.