«الخزانة الأمريكية» تقترض مبلغًا قياسيًا بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنّها ستقترض مبلغًا قياسيًا قدره 2999 مليار دولار، من خلال سندات خزينة ستُصدرها في الربع الثاني من العام، وتهدف بالدرجة الأولى لتمويل خطة إنعاش الاقتصاد المتضرّر بشدّة من وباء كوفيد-19.ويتجاوز هذا المبلغ بكثير قيمة ما تقترضه الحكومة الفيدرالية الأمريكية عادة على امتداد عام كامل.وعلى سبيل المثال، خلال السنة المالية المنصرمة التي انقضت في 30سبتمبر، اقترضت وزارة الخزانة 1280 مليار دولار.وشرحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الارتفاع في المبلغ "يرجع أساسًا إلى تداعيات وباء كوفيد-19، بما في ذلك نفقات القانون الجديد لمساعدة الأسر والشركات".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.