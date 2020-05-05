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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مقتدى الصدر: الصلاة أجل الإنسانية دعوة عابرة للأديان

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:25 ص
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
أميرة العناني
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أعلن الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، تأييده للمبادرة التي أعلنتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، لجعل ١٥ مايو المقبل يوما للصلاة والدعاء وفعل الخيرات من أجل أن يرفع الله وباء كورونا.

وكتب "الصدر"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دعت لجنة الأخوة الإنسانية إلى جعل يوم ١٤ مايو أي ما يصادف يوم ٢٠ وليلة ٢١ من شهر رمضان المبارك يوما للدعاء"، وتابع: "أجد من المصلحة التفاعل معهم في جعله يوما للدعاء في العراق وغيره لا لأجل دفع الجائحة والوباء فحسب، بل كيوم يزداد فيه الرجوع إلى الله وزيادة ذكره ودعائه".

وأثنى الزعيم العراقي على مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، مشيرا أن مثل هذه المبادرات تعد "دعوة عابرة للأديان والطوائف"، وخاصة بعد تبنيها من قبل الأزهر والفاتيكان، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالموروث الديني الهائل من الأدعية والأذكار في هذا اليوم.

وكانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" قد أطلقت، السبت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.

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