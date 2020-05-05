رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أوقاف سوريا تعلن عن دراسة فتح المساجد لاستقبال المصلين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:23 ص
فتح المساجد
فتح المساجد
أميرة العناني
طباعة
أكدت وزارة الأوقاف السورية، أنها فيما يخص إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين في الصلوات الجماعية، لا زالت في طور دراسة المعطيات الصحية حول وباء كورونا بالتشاور مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة قرارها بخصوص فتح المساجد.

كانت الأوقاف السورية أعلنت في بيان لها أمس، أداء شعائر صلاة الجمعة المقبلة 15 رمضان الموافق 8 مايو المقبل، وفق بعض الضوابط الصحية.

وتضمنت ضوابط الفتح التالي: حضور كل مصلٍ مع كمامته، التباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف، والتعقيم عند باب المسجد، وإغلاق المواضىء ومصليات النساء، وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بأعراض كورونا، وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها، وألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق، وأكدت على أن لجان المساجد مسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية كل في مسجده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

طالبه بالاستقالة.. حقيقة هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تطلق مسابقة «معلومة وأثر» للأطفال ضمن «خليك فى البيت»

صدور كتاب «الفكر السحري في الإسلام» عن دار الرافدين

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

سامية على لـ«الدستور»: كل بلد زرته ترك داخلى ذكريات ومواقف لا تنسى