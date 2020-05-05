أوقاف سوريا تعلن عن دراسة فتح المساجد لاستقبال المصلين

أكدت وزارة الأوقاف السورية، أنها فيما يخص إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين في الصلوات الجماعية، لا زالت في طور دراسة المعطيات الصحية حول وباء كورونا بالتشاور مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة قرارها بخصوص فتح المساجد.كانت الأوقاف السورية أعلنت في بيان لها أمس، أداء شعائر صلاة الجمعة المقبلة 15 رمضان الموافق 8 مايو المقبل، وفق بعض الضوابط الصحية.وتضمنت ضوابط الفتح التالي: حضور كل مصلٍ مع كمامته، التباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف، والتعقيم عند باب المسجد، وإغلاق المواضىء ومصليات النساء، وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بأعراض كورونا، وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها، وألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق، وأكدت على أن لجان المساجد مسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية كل في مسجده.