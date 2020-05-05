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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من رُبع مليون وفاة بكورونا فى العالم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أودى وباء كوفيد-19، الناتج عن فيروس "كورونا"، بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد عن 85% منهم في أوروبا والولايات المتّحدة فقط، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وذلك وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" ليل الإثنين استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وأظهر التعداد، الذي أجري لغاية الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش، أنّ الجائحة حصدت أرواح 250 ألفًا و203 أشخاص، من أصل ثلاثة ملايين و570 ألفًا و93 مصابًا بالفيروس.

وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة (68 ألفًا و689 وفاة)، تليها إيطاليا (29 ألفًا و79 وفاة)، ثم بريطانيا (28 ألفًا و734 وفاة)، فإسبانيا (25 ألفًا و428 وفاة)، وفرنسا (25 ألفًا و201 وفاة).

أمّا من حيث توزّع الوفيات على القارّات فتصدّرت القائمة أوروبا حيث بلغ عدد ضحايا الوباء الفتّاك 140 ألفًا و23 شخصًا.

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