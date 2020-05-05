رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: العلاقة مع مصر أقوى من أى تصرفات فردية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:10 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر، حرص الكويت ومصر على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وعدم تأثرها بأي تصرفات فردية، مشددا على رسوخ العلاقات التي وضع أسسها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في تصريح صحفي، أن إجلاء المقيمين المصريين من مخالفي الإقامة المتواجدين في مراكز الإيواء سينطلق قريبًا، بعد تفاهم جرى بين البلدين في هذا الشأن، لإطلاق جسر جوي يشمل تسيير رحلتي طيران يوميًا من الكويت إلى مصر.

وشدد على أن سياسة الكويت الدبلوماسية التي وضع أسسها أمير الكويت، لا تسير بمبدأ ردات الفعل على تصرفات فردية لا يجوز تعميمها.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن كل دول الوافدين المخالفين الذين تم تجميعهم في مراكز الإيواء، وبينها مصر، تتفهم الإجراءات الكويتية، ولم ترفض أي دولة مسألة عودة مواطنيها.

موضوعات متعلقة

طالبه بالاستقالة.. حقيقة هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

طالبه بالاستقالة.. حقيقة هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

يسري العزب.. أسس أدباء مصر وأشهر قصائده "موت أمى"

وفاة الشاعر والناقد يسرى العزب بعد صراع مع المرض

قصور الثقافة تعلن فتح باب التقدم لـ«مبدعون أون لاين»

«الناشرين المصريين» يعلن اقتراب موعد التسجيل لمعرض الشارقة الدولى للكتاب