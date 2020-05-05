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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمانى يقترح منح كل مواطن 10 ماسكات على بطاقة التموين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:13 ص
عضو لجنة الصحة
عضو لجنة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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اقترح الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، منح كل مواطن 10 ماسكات على بطاقات التموين، وتتحملهم الدولة في مقابل توفيرهم للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز:"في البرلمان فكرنا أن يكون ارتداء الكمامات إلزامى في المواصلات العامة والمؤسسات الحكومية والشركات، وهذا يتطلب إطار تشريعي، وهذا الأمر مرتبط بالإتاحة والجودة بسعر مناسب أو مجاني".

وأردف: "نحتاج لتشريع، لأنه سيكون أقوى من قرار مجلس الوزارء وهذا يتطلب إتاحة الرقابة، حيث أن الكمامات تخفض نسب الإصابات بنسبة 50 لـ 80%".

وأشار إلى أن، خطوط إنتاج الماسكات المعقمة تصل لـ900 مليون ماسك في الشهر سواء في القطاع الخاص أو العام، مضيفًا:" اقترحت الاستغناء عن الصابون والشاي في بطاقات التموين وأن يكون مكانها الماسكات".

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